Президент рассказал о закупках оружия на выделенные ЕС деньги

Украина будет использовать Европейским Союзом средства на оружие, наиболее необходимое для обороны от российских захватчиков.﻿ Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, во время встречи с президентом Евросовета, среди прочего, обсуждался вопрос вооружения Украины. Президент отметил, что европейские партнеры внесли значительный вклад в поддержку военных возможностей государства.