Президент рассказал о закупках оружия на выделенные ЕС деньги

Президент рассказал о закупках оружия на выделенные ЕС деньги

Украина будет использовать Европейским Союзом средства на оружие, наиболее необходимое для обороны от российских захватчиков.﻿ Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, во время встречи с президентом Евросовета, среди прочего, обсуждался вопрос вооружения Украины. Президент отметил, что европейские партнеры внесли значительный вклад в поддержку военных возможностей государства.

«Я благодарен за выделение 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на финансирование военных нужд наших Вооруженных сил. Мы договорились максимально использовать эти деньги, чтобы Украина получала именно такое оружие, которое нам сейчас необходимо. Не все, а какое у нас сейчас в приоритете. Не все, а которого у нас сейчас нет. Это очень важные моменты. Здесь очень важные слова и очень важные акценты. Вовремя, и то, что нужно», - подчеркнул глава Украинского государства.

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