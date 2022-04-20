Президент рассказал о закупках оружия на выделенные ЕС деньги
Украина будет использовать Европейским Союзом средства на оружие, наиболее необходимое для обороны от российских захватчиков. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, сообщает Укринформ.
По словам Зеленского, во время встречи с президентом Евросовета, среди прочего, обсуждался вопрос вооружения Украины. Президент отметил, что европейские партнеры внесли значительный вклад в поддержку военных возможностей государства.
«Я благодарен за выделение 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на финансирование военных нужд наших Вооруженных сил. Мы договорились максимально использовать эти деньги, чтобы Украина получала именно такое оружие, которое нам сейчас необходимо. Не все, а какое у нас сейчас в приоритете. Не все, а которого у нас сейчас нет. Это очень важные моменты. Здесь очень важные слова и очень важные акценты. Вовремя, и то, что нужно», - подчеркнул глава Украинского государства.