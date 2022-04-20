Освобождены 934 населенных пункта Украины: обращение Зеленского

Украинские военные за время войны, которую развязала Россия против Украины, освободили уже 934 населенных пункта.﻿﻿ Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте. Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды" , - заявил Зеленский.

По словам президента, среди наибольших угроз на освобожденных территориях остаются мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды.

Он попросил возвращающихся в освобожденные общины граждан не заходить на территорию, которая еще не проверена, не заходить пока в леса и сообщать полиции и спасателям о подозрительных предметах.