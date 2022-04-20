Под санкции США попали еще один российский банк и майнинг-компания

Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России, которые охватываю десятки юридических и физических лиц, в том числе, банки, финансовые учреждения, их руководство, а также одну из самых больших в мире майнинг-компаний на территории РФ. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в среду на сайте Министерства финансов США, сообщает Укринформ.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня ввел действия против юридических и физических лиц, причастных к попыткам уклонения от антироссийских санкций США и международных партнеров" , - заметили в американском Минфине.

Так, ограничения введены против коммерческого банка "Транскапиталбанк" (ТКБ) и его международной сети из свыше 40 физических и юридических лиц во главе с российским олигархом Константином Малофеевым. В связи с этим сообщается, что ТКБ, работающий с 1992 года, неоднократно предоставлял услуги банкам в Азии, в том числе в Китае, а также на Ближнем Востоке, для обхода западных санкций.

Минфин США также внес в список санкций компании, которые работают в сфере «майнинга» виртуальной валюты в России, что считается третьей по объему в мире. При этом отмечается, что это первый случай, когда США вводят санкции против компании, которая занимается такой деятельностью.