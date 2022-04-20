Азов: защитники Мариуполя не покинут Азовсталь без оружия

Защитники Мариуполя считают неприемлемым предложение России разоружиться и сдаться в плен, они готовы под гарантии третьей стороны эвакуироваться со стрелковым оружием, забрав раненых и тела погибших. Об этом сказал в видеообращении заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь (друг Калина), сообщает Укринформ.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь - со своим стрелковым оружием, для того чтобы спасти личный состав, вверенный нам, эвакуировать наших раненых, забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, не подконтрольной РФ" , - отметил Пономарь.

Он призвал весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности и подчеркнул, что условия России относительно сдачи в плен без оружия неприемлемы.

Заместитель командира полка "Азова" сообщил также, что командование защитников города общалось сегодня с советником главы ОП Михаилом Подоляком и руководителем переговорной группы Давидом Арахамией, которые заявили о готовности прибыть в Мариуполь на переговоры с представителями России Владимиром Мединским и Леонидом Слуцким в отношении эвакуации военного гарнизона.

Как сообщалось ранее, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына, защищающий Мариуполь, обратился к мировым лидерам с просьбой вывезти бойцов и мирных жителей Мариуполя на территорию третьего государства. Волына сообщил, что среди бойцов более 500 раненых. Кроме того, на заводе "Азовсталь" находятся сотни гражданских.