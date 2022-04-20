США отправили в Украину тысячи снарядов для гаубиц стандарта НАТО

Соединенные Штаты уже отправили первые самолеты с тысячами снарядов для 155-миллиметровых гаубиц стандарта НАТО, переданных Украине в рамках военной помощи. Об этом заявил во время телефонной конференции высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает Укринформ.

«Снаряды для гаубиц начали поступать вчера. Ещё больше поступит сегодня и в ближайшие дни» , - цитирует CNN слова чиновника.

При этом уточняется, что в утвержденном на прошлой неделе пакете помощи на $800 миллионов, Соединенные Штаты выделяют ВСУ 40 тысяч снарядов для гаубиц.

Кроме того, представитель Пентагона сообщил, что американская сторона уже обеспечивает обучение для примерно 50 украинских военных относительно боевого применения переданных гаубиц. Это происходит на территории одной из европейских стран, однако, где именно, не разглашается.

Предусматривается, что представители ВСУ, которые получат знания и практику, далее будут обучать своих коллег на украинской территории.

В общей сложности, по словам представителя американского оборонного ведомства, в Европу продолжают интенсивно поступать поставки с оружием. Так, только за последние сутки в регион прибыло около четырех рейсов помощи из США.