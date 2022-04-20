В Вашингтоне отреагировали на запуск РФ межконтинентальной ракеты

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США Джо Байден реагирует на поступающие кадры из Украины об ужасах последствий российской агрессии "с грустью" и "со страхом" за людей.﻿ Об этом, ссылаясь на CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Президент воспринимает эти изображения, как и многие американцы с грустью или, знаете ли, со страхом за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, которые находятся в опасности" , – сказала Псаки журналистам.

Она добавила, что "этот конфликт отнимает у него много времени, поскольку он работает над целым рядом других приоритетов здесь" .

Псаки отметила, что Белый дом продолжает призывать РФ "гарантировать безопасный проход" для мирных жителей Мариуполя, который штурмуют захватчики.

"Мы, безусловно, видели эти крики о помощи, и эти просьбы о помощи. Мы, безусловно, будем призывать российское правительство поступать правильно, гарантировать безопасный проход для любых гражданских лиц или других лиц, которые хотят покинуть город" , - заявила она.

Также спикер Белого дома заверила, что США "круглосуточно работают, чтобы обеспечить безопасность Украины" в условиях продолжающейся войны и нового наступления российских войск на востоке страны.

Комментируя объявление Минобороны РФ о проведении испытательного пуска своей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области в направлении полигона Кура на Камчатке, Псаки подчеркнула, что такой запуск никак не отразится на позиции США по Украине – помощь и поддержка будет продолжаться.

Добавим, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также высказался о таких испытаниях в РФ баллистической ракеты.

"Такие испытания являются обычным делом, и это не стало неожиданностью" , - сказал он журналистам.

Представитель Пентагона отметил, что страна "не считает испытание угрозой для Соединенных Штатов или их союзников" .