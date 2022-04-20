МИД Турции: некто в НАТО хочет, чтобы война продолжалась

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказал мнение, что некоторые государства-члены НАТО хотят продолжения войны России против Украины, чтобы страна-агрессор и далее ослабевала.﻿ Об этом, со ссылкой на слова турецкого министра в интервью телеканалу CNN Turk, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник заявил, что Турция не думала, что российско-украинская война продлится так долго после мирных переговоров в Стамбуле 29 марта.

"Но после встречи министров иностранных дел стран НАТО сложилось впечатление, что… внутри стран-членов НАТО есть те, кто хочет, чтобы война продолжалась, пусть война продолжается, а Россия слабеет" , – высказался Чавушоглу.

Он добавил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Кремля Владимира Путина в Турции все еще возможна.