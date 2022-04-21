CNN: Украинские ВВС пополнились 20 самолетами

Автопарк украинских Военно-Воздушных Сил пополнился примерно 20 боеспособными самолетами за счет поставок запасных частей из других стран, рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

При этом чиновник из Пентагона не уточнил, какое государство предоставило детали для самолетов.

В то же время, представитель американского Минобороны заявил, что Штаты и другие страны работали, "чтобы получить детали, необходимые для их полета" .

Так, поток запасных частей позволил Украине расширить свой парк действующих военных самолетов на фоне продолжающейся войны и нового нападения РФ.

По словам чиновника, сейчас у ВВС ВСУ больше самолетов, чем 3 недели назад.