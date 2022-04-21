CNN: Украинские ВВС пополнились 20 самолетами
Автопарк украинских Военно-Воздушных Сил пополнился примерно 20 боеспособными самолетами за счет поставок запасных частей из других стран, рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США. Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
При этом чиновник из Пентагона не уточнил, какое государство предоставило детали для самолетов.
В то же время, представитель американского Минобороны заявил, что Штаты и другие страны работали,
"чтобы получить детали, необходимые для их полета".
Так, поток запасных частей позволил Украине расширить свой парк действующих военных самолетов на фоне продолжающейся войны и нового нападения РФ.
По словам чиновника, сейчас у ВВС ВСУ больше самолетов, чем 3 недели назад.