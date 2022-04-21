CNN: Россия перебросила в Украину еще 17 батальонных тактических групп

Российские силы перебросили в Украину 17 батальонных тактических групп (БТГ) за прошлую неделю. Только четыре БТГ перебросили только за последние 24 часа, сообщает Новое время.

Об этом пишет CNN с ссылкой на высокопоставленного представителя обороны США.

В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находится 82 БТГ.

Из четырех БТГ, добавленных за последние 24 часа, три из них вышли на восток на Донбасс, добавил чиновник.

"Эти БТГ не обязательно просто солдаты пехоты. Они "функционально устроены" , - сказал чиновник.

"Также важно помнить, что некоторые из этих батальонных тактических групп мы склонны думать о них, и я думаю, что мы все привыкли говорить о них так, будто они все пехота или что-то такое. Они нет, они функционально устроены. Кто-то пехотный, кто-то артиллерийский, кто-то бронетанковый, механизированный, и потому я не знаю, что здесь по смеси», - добавил чиновник .

Ранее сообщалось, что по данным Пентагона, Россия стянула в Украину 76 российских батальонных тактических групп.