ОК "Юг": оккупанты перенесли дату "референдума" в Херсонской области

В Херсонской области российские оккупанты хотят ускорить проведение фейкового "референдума" на временно захваченной территории, чтобы объявить об образовании там еще одной "народной республики". Сейчас рашисты активизировали подготовку к соответствующим мероприятиям.﻿ Об этом, ссылаясь на данные Оперативного командования "Юг", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить "узаконение" оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами" , – говорится в сообщении.

Так как оккупанты уже заготовили сценарий с известным результатом, "голосование" жителей оккупированных районов Херсонской области рашисты назначили просто среди недели, в следующую среду.