Генштаб: оккупанты планируют принудительную мобилизацию на Херсонщине

В Херсонской области российские захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей".

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил, изменений в состоянии и положении группировок его войск не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг продолжает наращивать систему технического обеспечения.

В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы.

Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях противник и дальше производит артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В Херсонской области захватчики планируют организовать принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной. Одновременно оккупанты поставили цель полностью прекратить гуманитарную поддержку области со стороны украинской власти. Продолжается террор населения.

Так, в селе Золотая Балка Херсонской области представители российских оккупационных войск провели собрание с местным населением, где заявили о том, что "зеленых коридоров" больше не будет, людям запретили покидать населенный пункт.

Кроме того, предупредили, что в случае обстрела их позиций подразделениями Вооруженных Сил Украины, российские захватчики начнут обстрел населенного пункта. Оккупанты продолжают обход помещений, проводят обыски.

На Южнобужском направлении враг ведет обстрелы позиций украинских войск.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены четыре воздушных цели: три беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены один танк, десять единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одна артиллерийская система, две единицы специальной инженерной техники, зенитно-ракетный комплекс и вражеский склад с боеприпасами.