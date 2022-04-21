Псаки: близится следующий этап военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявят о новом этапе помощи Украине в области безопасности в очень короткие сроки, поскольку вторжение России продолжается.﻿ Об этом, со ссылкой на CNN, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Президент Байден в ближайшее время объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше" , – заявила Псаки.

Она также отметила, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома в отношении помощи Украине, пообещав, что США продолжат оказывать как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности.