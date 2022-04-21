Агентство по кибербезопасности: РФ готовит мощные кибератаки против ЕС и США

Российская Федерация готовит серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают и финансируют Украину, а также поставляют ей вооружение, боеприпасы и оборудование. ﻿Об этом, со ссылкой на пресс-службу Агентства по кибербезопасности США, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Члены сети обмена разведданными "Пять глаз" — внешние разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии – сообщили о готовящихся массовых кибератаках.