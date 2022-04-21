Агентство по кибербезопасности: РФ готовит мощные кибератаки против ЕС и США
Российская Федерация готовит серию массированных кибератак против стран, которые поддерживают и финансируют Украину, а также поставляют ей вооружение, боеприпасы и оборудование. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Агентства по кибербезопасности США, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Члены сети обмена разведданными "Пять глаз" — внешние разведки США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии – сообщили о готовящихся массовых кибератаках.
"Развитие разведывательных данных в последние недели указывает на то, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак", — говорится в заявлении группы.