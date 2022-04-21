Во Львове и Киеве дефицит работников: кого не хватает

Многие украинцы с начала полномасштабной войны на территории Украины выехали в западные регионы страны. Одним из наиболее популярных направлений стал именно Львов, где в соответствии с количеством населения растет и количество вакансий, сообщает Сегодня.

Какие направления работы наиболее популярны?

Так, по информации, предоставленной журналистам издания, Jooble, в настоящее время доступно почти 4000 вакансий для соискателей работы. Среди них наиболее часто размещаемыми вакансиями сейчас являются:

разработчик программного обеспечения: 17800-163600 грн/мес.

Веб-разработчик: 15000-154600 грн/мес.

Тестировщик программного обеспечения (QA): 53500-133800 грн/мес.

Менеджер: 8300-86500 грн/мес.

Руководитель: 13000-112100 грн/мес.

Дизайнер: 14800-89200 грн/мес.

Если говорить о столице Украины, то бизнес постепенно восстанавливается, появляются новые рабочие места, люди возвращаются в свои дома. По данным портала, в Киеве доступно около 7800 вакансий от работодателей.

Топ вакансий, которые работодатели предлагают наиболее часто, и уровень предлагаемых заработных плат у них выглядит так: