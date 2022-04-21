Индия не приняла самолет Японии с помощью для беженцев из Украины

Руководитель правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити заявил, что Индия отказала в разрешении на посадку в стране самолета Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи беженцам из Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на Nikkei Asia, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Японское правительство планировало в Индии загрузить в самолет гуманитарную помощь и доставить ее в Польшу и Румынию.

Помощь была запрошена Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Такаичи раскритиковал премьер-министра Фумио Кисиду по этому поводу,