G7: санкции против РФ учитывают минимизацию ущерба мировой экономике

Все санкции, введенные странами "Большой семерки" против России из-за полномасштабного вторжения в Украину, были разработаны с учетом минимизации ущерба мировой экономике.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу G7, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Мы разработали наши санкции так, чтобы они имели строго целенаправленный характер, с целью минимизации вреда третьим странам и мировой экономике", — говорится в сообщении.

Главы финансовых ведомств "Большой семерки" отметили, что из антироссийских санкций были исключены ключевая сельскохозяйственная продукция и гуманитарные предметы первой необходимости.