Джонсон сомневается в перспективах мирных переговоров Украины с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров Украины с Россией, сравнив это с переговорами с «крокодилом», сообщает Новое время.

Британский лидер предположил, что теперь Владимир Зеленский и его представители не могут доверять России в любых переговорах, пишет The Guardian.

«Очень сложно понять», как украинцы могут сейчас вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, «учитывая его явное отсутствие добросовестности и очевидную стратегию, заключающуюся в том, чтобы попытаться поглотить и захватить столько территории Украины, сколько сможет».

"А потом, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы или даже начать новый штурм Киева. Я действительно не понимаю, как украинцы могут легко сесть и прийти к какому-то договоренностям. Как вы можете вести переговоры с крокодилом, если он зажал вашу ногу в пасти?" , — выразил недоумение Джонсон.

Британский премьер отметил, что НАТО продолжит придерживаться стратегии поставки Украине оружия для самообороны.

Джонсон предположил, что у Зеленского была, по его словам, «довольно максималистская позиция»: он хотел, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске, добавив, что «в отношении Крыма они не такие максималисты».