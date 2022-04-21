"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 21 апреля
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на четверг, 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба.
График эвакуационных поездов на 21 апреля:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
В УЗ добавили, что время отправки может изменяться.