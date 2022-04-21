"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 21 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на четверг, 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба.

График эвакуационных поездов на 21 апреля:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

В УЗ добавили, что время отправки может изменяться.