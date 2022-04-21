"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 21 апреля

"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 21 апреля
Фото: Facebook

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на четверг, 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба.

График эвакуационных поездов на 21 апреля:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

В УЗ добавили, что время отправки может изменяться.

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