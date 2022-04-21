ОГП: из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 208 детей

Более 584 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что 208 детей погибли, 376 получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.