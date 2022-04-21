Горсовет Бучи: в Ирпене задержали двух оккупантов из ДРГ, еще семь ищут

20 апреля в Ирпене задержали двух оккупантов из вражеской диверсионно-разведывательной группы, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в Бучанском горсовете со ссылкой на добровольческое формирование Бучанской городской территориальной громады № 1.

"В Ирпене были задержаны два человека из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) оккупантов. Еще семь человек ДРГ перемещаются" , — отметили там.

Добровольцы уточнили, что в районе также находятся три группы ДРГ, количество лиц неизвестно.

"Цель групп — похищение военнослужащих (категория офицер)" , — резюмировали там.

После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.