Горсовет Бучи: в Ирпене задержали двух оккупантов из ДРГ, еще семь ищут
20 апреля в Ирпене задержали двух оккупантов из вражеской диверсионно-разведывательной группы, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в Бучанском горсовете со ссылкой на добровольческое формирование Бучанской городской территориальной громады № 1.
"В Ирпене были задержаны два человека из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) оккупантов. Еще семь человек ДРГ перемещаются", — отметили там.
Добровольцы уточнили, что в районе также находятся три группы ДРГ, количество лиц неизвестно.
"Цель групп — похищение военнослужащих (категория офицер)", — резюмировали там.
После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.