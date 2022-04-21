Верещук: из Мариуполя 20 апреля смогли выехать 4 эвакуационных автобуса

Вчера, 20 апреля, по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Отмечается, что они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку, их ждут в Запорожье.

Сегодня продолжается эвакуация женщин, детей и пожилых людей.

Посадка в автобусы по бульвару Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14.00.