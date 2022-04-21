В Киеве возобновлено движение по "красной" ветке метро

В столичном метро возобновлено движение по "красной" ветке. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Кловская".

Пересадочный узел "Крещатик"-"Майдан Незалежности" остается закрытым.

На всех линиях будет сокращен интервал движения между поездами до 10-15 минут.

Подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия.

График работы метро может оперативно изменяться.