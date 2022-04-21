Минобороны Британии: РФ очень хочет добиться каких-нибудь успехов к 9 мая

По данным Министерства обороны Великобритании, похоже, Россия очень хочет добиться каких-нибудь серьезных успехов в Украине к 9 мая, сообщает Новое время.

В ведомстве отметили, что к этой дате российская оккупационная армия может пытаться провести быстрые и мощные операции.

Также российские силы продвигаются в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

Сохраняется активность российской авиации, поскольку Россия стремится оказать поддержку своему наступлению на востоке Украины, подавить и уничтожить средства украинской ПВО.