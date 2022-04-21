ОГА: в Николаеве в результате ночных обстрелов один человек погиб

В результате ночных обстрелов российскими оккупантами в Николаеве один человек погиб, двое получили ранения, сообщает ТСН.

Об этом сегодня, 21 апреля, в утреннем обращении рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он также сообщил, что последствия обстрелов ликвидируют.

Также Ким отметил, что часто иностранные гости и СМИ интересуются как настроения у людей, как дела. Глава Николаевской ОГА признался, что трудно подобрать слова, однако провел параллель состояния украинцев во времена коронавируса: