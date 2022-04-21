Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 000 человек ликвидировано,
- танков ‒ 829 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2118 ед,
- артиллерийских систем – 393 ед,
- РСЗО - 136 ед,
- средств ПВО – 67 ед,
- самолетов – 172 ед,
- вертолетов – 151 ед,
- автомобильной техники - 1508 ед,
- кораблей /катеров - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
- специальной техники – 27,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются.