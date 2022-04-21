Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 21 000 человек ликвидировано,
  • танков ‒ 829 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2118 ед,
  • артиллерийских систем – 393 ед,
  • РСЗО - 136 ед,
  • средств ПВО – 67 ед,
  • самолетов – 172 ед,
  • вертолетов – 151 ед,
  • автомобильной техники - 1508 ед,
  • кораблей /катеров - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
  • специальной техники – 27,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются.

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