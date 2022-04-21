ОВА: Украина усилила позиции на границе с Приднестровьем

Украина усилила позиции на границе с самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой из-за возможного вторжения с ее территории войск РФ или проникновения диверсантов. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает Корреспондент.

В сообщении отмечается, что Украина дополнительно усилила границу с Молдовой в районе самопровозглашенного Приднестровья, чтобы предотвратить проникновение оттуда российских диверсионных групп.

Ранее сообщалось, что из-за нарастающих потерь российские вооруженные силы пытаются вербовать людей из Приднестровья.

ГПСУ утверждает, что опасность вторжения из Беларуси значительно выше, чем с территории Приднестровья.