Верещук: на 21 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Херсонской области

Верещук: на 21 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Херсонской области
Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Сегодня, 21 апреля, предстоит попытка эвакуировать людей из Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Точки сбора:

  • пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
  • с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
  • с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Напомним, также на сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя.

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