Верещук: на 21 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Херсонской области
Сегодня, 21 апреля, предстоит попытка эвакуировать людей из Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.
Точки сбора:
- пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
- с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
- с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).
Напомним, также на сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя.