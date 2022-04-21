Верещук: на 21 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Херсонской области

Сегодня, 21 апреля, предстоит попытка эвакуировать людей из Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Точки сбора:

пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);

с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);

с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Напомним, также на сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя.