Верещук: запланированы гуманитарные коридоры из Херсонской области

Сегодня, 21 апреля, предстоит попытка эвакуировать людей из Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка.

Точки сбора:

пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);

с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);

с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Выехать в Днепропетровскую область можно будет с 12:00 до 16:00. На этот период объявлен режим тишины, сообщает﻿ председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Людей будут вывозить 16 машин - скорых и автобусов. К колонне можно присоединиться и на собственных машинах.

В Херсонскую область колонна едет без остановок по маршруту: Марьянское – поворот на "Кавуне" – Миролюбовка – Нововознесенское – Высокополье.

Ориентировочный график движения из Херсонской области:

12.00 – 12.20 – посадка в Высокополье. Сельский Совет, ул. Освободителей, 112.

12.20 – 12.40 – переезд в с. Нововознесенское

12.40 – 12.55 – посадка переселенцев. Сельский совет, ул. Школьная, 28Б

12.55 – 13.15 – переезд в с. Миролюбовка.

13.15 – 13.30 – посадка переселенцев. Школа, ул.Шевченко, 82

13.30 – отъезд колонны в Марьянский назад по тому же маршруту.

Напомним, также на сегодня запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя.