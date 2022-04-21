Путин приказал отменить штурм Азовстали в Мариуполе

Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны вблизи завода Азовсталь в Мариуполе, поскольку не считает его целесообразным, сообщает Новое время.

"Предполагаемый штурм промзоны Азовстали считаю нецелесообразным, приказываю его отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела" , — заявил российский диктатор.

Он также утверждает, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. Бойцы Азова говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных.

Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя. Работа коридора 20 апреля была сорвана из-за российских обстрелов.