ОП: на Киевщине за сутки свет вернули в 29 населенных пунктов

В Киевской области за сутки к электроснабжению подсоединили еще 29 населенных пунктов, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В Броварах, где во время войны было обесточено 72% города, услуги по электро- и водоснабжению были возобновлены в полном объеме.

"Ирпеньводоканал полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей" , – рассказал Тимошенко.

В Бучу также удалось частично вернуть мобильную связь.

В Ирпене продолжается прокладка водопровода, а в селе Михайловка-Рубежовка заполнена водой водонапорная башня.

Тем временем в Бородянке завершены работы на главной канализационной помповой станции. Теперь специалисты смогут выполнить ремонт затопленного оборудования и восстановить работу канализационной системы.

По сообщению заместителя руководителя ОП, распределение газа восстановлено в 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов.

А в освобожденных Чернобыле, Иванко и Дымере полноценно заработали подразделения ГСЧС.

Как заявлял ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков, частично очищена дорога М-01, ставшая место тяжелых боев на Черниговщине. Кроме того, продолжаются работы по возобновлению проезда через разрушенные сооружения – в частности, на дорогах "Киев – Чернигов" и "Чернигов – Гремяч".