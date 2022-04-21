Взрывы на шахте в Польше: число жертв возросло

В польской Силезии вторые сутки продолжается поисково-спасательная операция после двух взрывов на угольной шахте, сообщает Европейская правда.

Несчастный случай произошел на шахте Пневек в Павловице, после полуночи 20 апреля. На шахте в тот момент находились 42 шахтера на глубине около тысячи метров.

Взрывов было два, и второй произошел уже после того, как в шахту спустились первые спасатели, что привело к исчезновению и пяти членов команды.

Поиски временно остановили из-за высокой концентрации метана и угрозы нового взрыва. Днем первых суток работы ненадолго удалось возобновить, потом снова пришлось приостановить. Люди, скорее всего, находятся в 300 метрах от места, куда успели добраться спасатели, когда вынуждены были приостановить операцию.

Число жертв в результате взрыва возросло до пяти, все они – шахтеры. Судьба пяти спасателей и двух горняков остается неизвестной.

Двадцать раненых горняков находятся в больницах, из них пятеро в реанимации.

Ко входу в шахту люди стали приносить плакаты со словами поддержки и свечи.