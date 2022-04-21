Шойгу заявил, что войска РФ взяли под контроль Мариуполь
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников, сообщает Украинская правда.
Шойгу отрапортовал, что на момент окружения "столицы националистического "Азова", как он назвал Мариуполь, "численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек", а сейчас более 2 тысяч человек "надёжно заблокированы на территории Азовстали".
Шойгу также, как и весь прошлый месяц, повторил, что "на завершение операции по "Азовстали" нужно три-четыре дня".
Путин назвал "завершение боевой работы по Мариуполю" успехом и поздравил Шойгу.