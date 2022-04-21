Подоляк: война закончится прямыми переговорами Зеленского и Путина

Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.﻿ Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

По его словам, позиции украинской стороны на этих переговорах должны быть сильными.

"Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах" , — отметил он.

По словам Подоляка, нужно дождаться развития ситуации на востоке Украины и оценить, насколько серьезным может быть наступление.

"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на предстоящих двусторонних встречах" , — сказал советник главы ОПУ.

Он также подчеркнул, что в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.