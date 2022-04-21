Подоляк: война закончится прямыми переговорами Зеленского и Путина
Война России против Украины может быть завершена прямыми переговорами президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.
По его словам, позиции украинской стороны на этих переговорах должны быть сильными.
"Это то, над чем сегодня работает команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно крепкими на этих переговорах", — отметил он.
По словам Подоляка, нужно дождаться развития ситуации на востоке Украины и оценить, насколько серьезным может быть наступление.
"Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них есть еще живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому давайте подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего президента Украины, на предстоящих двусторонних встречах", — сказал советник главы ОПУ.
Он также подчеркнул, что в ближайшую неделю-полторы будет понятно, как будут развиваться события.
"У Вооруженных Сил Украины нет другого пути, как одерживать сегодня тактические победы на востоке страны. Это принципиально важно, чтобы мы остались свободными, не жили в таборе", — резюмировал Подоляк.