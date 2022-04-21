Нацбанк купил военные облигации еще на 20 млрд грн

Национальный банк Украины выкупил военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн. Таким образом, его портфель этих бумаг вырос до 60 млрд грн, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

По состоянию на 21 апреля Нацбанк был собственником гривневых облигаций внутреннего госзайма на 370,1 млрд грн. Это на 20 млрд грн больше, чем на 20 апреля.

Согласно решению правительства, общий объем выпуска военных облигаций составляет до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк. Дебютная покупка военных облигаций Нацбанком на 20 млрд грн произошла 8 марта. Второй раз регулятор купил ОВГЗ 13 апреля.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что в марте расходы госбюджета превысили доходы примерно на $2,7 млрд. Украина ожидает, что из-за войны разрыв увеличится до $5−7 млрд в месяц в апреле и мае.

Международные организации и правительства ряда стран выразили готовность предоставить бюджетное финансирование на сумму $10 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получила в марте.

Согласно прогнозу МВФ, из-за развязанной Россией войны дефицит госбюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году.