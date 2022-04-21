Крупнейшая криптобиржа мира Binance ограничит аккаунты россиян

Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит аккаунты россиян, у которых на счетах находится более 10 000 евро, сообщает Новое время.

Криптовалютная биржа Binance с 25 апреля ограничит учетные записи граждан РФ, если сумма баланса превышает 10 000 евро в связи с пятым пакетом ограничительных мер ЕС против России. Об этом говорится в сообщении платформы.

Пользователи смогут выводить средства, но опция торговли и депозита будет заблокирована. Ограничения затронут граждан России, проживающих в РФ физлиц и зарегистрированные в РФ юрлица. Для закрытия позиций бирже отведет 90 дней.

Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные, кастодиальные кошельки, а также ставки и заработанные депозиты.

Счета для граждан России, проживающих за пределами России останутся нетронутыми и активными. Также ограничения не затронут граждан России, проживающих в РФ физлиц и зарегистрированные в РФ юрлица, активы которых не превышают 10 000 евро.

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