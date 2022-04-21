Отказ в тяжелом вооружении Украины: Шольцу грозит отставка
Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение. Недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу. Об этом, со ссылкой на Spiegel, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
Как пишет издание, именно нерешительность Шольца в военной помощи для Украины может привести к его отставке. На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер.
По данным Spiegel, резолюция от ХДС вполне способна собрать большинство голосов, ведь в самой коалиции идея поставок тяжелых вооружений Киеву имеет широкую поддержку.
"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге", – пишет издание.
Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что по требованию Шольца Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение, которое могло бы поставить по запросу Украины.