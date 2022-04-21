Отказ в тяжелом вооружении Украины: Шольцу грозит отставка

Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение. Недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, но оппозиция уже на следующей неделе может фактически запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.﻿ Об этом, со ссылкой на Spiegel, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Как пишет издание, именно нерешительность Шольца в военной помощи для Украины может привести к его отставке. На следующей неделе лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерены внести проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает канцлер.

По данным Spiegel, резолюция от ХДС вполне способна собрать большинство голосов, ведь в самой коалиции идея поставок тяжелых вооружений Киеву имеет широкую поддержку.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно пошатнется, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в бундестаге" , – пишет издание.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что по требованию Шольца Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение, которое могло бы поставить по запросу Украины.