Пентагон: в Украину из США прибыли еще 4 рейса с помощью

За последние 24 часа в Украину из США прибыли еще четыре самолета с военной помощью, включающий в себя артиллерийские системы – гаубицы. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 20 апреля, сообщает Радио Свобода.

«Еще четыре рейса прибыли за последние 24 часа с момента объявления о 800 миллионах долларов военной помощи (заявленный США пакет военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов – ред), и некоторые из этих рейсов включали гаубицы» , – заявил чиновник в Пентагоне.

Также, по словам чиновника Минобороны США, украинские инструкторы уже приступили к обучению на таком типе оружия.

«Эти учения будут продолжаться около недели, после чего инструкторы вернутся в Украину, чтобы учить своих коллег» , – сообщил он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в рамках военной помощи на 800 миллионов долларов в Украину прибудут гаубицы калибра 155 мм и 40 тысяч патронов к ним.

Президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 20 апреля, заявил, что зарубежные партнеры стали лучше понимать потребности Украины в отражении агрессии России.