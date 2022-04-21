НБУ ввел дополнительные ограничения на валютные переводы

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. Это сделано с целью предотвращения непродуктивному оттоку капитала из страны в условиях военного положения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, физические лица будут иметь возможность совершать операции quasi cash (квази-кэш), используя только собственную иностранную валюту, в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы.

К операциям quasi cash, в частности, но не исключительно, относятся: покупка криптовалют, пополнение брокерских или форекс-счетов, пополнение электронных кошельков, покупка подарочных сертификатов, переводы в пользу букмекерских компаний, оплата дорожных чеков.

В то же время с целью поддержки вынужденных переселенцев из Украины НБУ определил, что физические лица также имеют возможность в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте. Однако проведение операций quasi cash с соответствующих счетов временно запрещено.

"По оценкам Национального банка, соответствующие изменения будут способствовать улучшению конъюнктуры валютного рынка, что является необходимой предпосылкой для ослабления ограничений и в дальнейшем, а также уменьшению давления на международные резервы Украины" , - говорится в сообщении.

По данным НБУ, значительные объемы покупки валюты банками для расчетов с международными платежными системами создают определенное дополнительное давление на валютный рынок. В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд долларов, а с начала апреля (по состоянию на 18 апреля) - 0,9 млрд долларов.

Введенные изменения не касаются использования платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут проводиться без ограничений.