Министр: Германия договаривается о тяжелом вооружении для Украины с ЕС и НАТО
Германия ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелые вооружения советского производства. Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает Европейская правда.
Ламбрехт четко дала понять, что Германия не может поставлять Украине тяжелое вооружение из запасов Бундесвера, поэтому проходят переговоры с партнерами из ЕС и НАТО.
Речь идет о том, что страны, которые предоставят тяжелое вооружение Украине, позже получат замену от германской промышленности.
"Речь идет о танках, о бронетранспортерах, о различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро", - сказала Ламбрехт.
На вопрос, когда именно Украина получит это тяжелое вооружение, Ламбрехт сказала:
"Речь идет о ближайших днях. Все военные эксперты уверены, что следующие две недели будут решающими в борьбе Украины с Россией, и мы должны поддерживать эту борьбу".
Ранее издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.