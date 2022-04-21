Министр: Германия договаривается о тяжелом вооружении для Украины с ЕС и НАТО

Германия ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелые вооружения советского производства.﻿ Об этом заявила министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает Европейская правда.

Ламбрехт четко дала понять, что Германия не может поставлять Украине тяжелое вооружение из запасов Бундесвера, поэтому проходят переговоры с партнерами из ЕС и НАТО.

Речь идет о том, что страны, которые предоставят тяжелое вооружение Украине, позже получат замену от германской промышленности.

"Речь идет о танках, о бронетранспортерах, о различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро" , - сказала Ламбрехт.

На вопрос, когда именно Украина получит это тяжелое вооружение, Ламбрехт сказала:

"Речь идет о ближайших днях. Все военные эксперты уверены, что следующие две недели будут решающими в борьбе Украины с Россией, и мы должны поддерживать эту борьбу".

Ранее издание Bild сообщило, что Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.