Литовская Viči уходит с российского рынка

Литовская Vičiūnai Group уходит из России, ищет кому передать свой российский бизнес, сообщает Новое время.

Литовская группа компаний Vičiūnai Group, известная как производитель продуктов под торговой маркой Viči, уходит с российского рынка. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания полностью прекратит деятельность в России в течение трех-четырех месяцев.

"Мы видим, что не только у нас, но и у всех крупных предприятий, объявивших о выходе из России, реальная работа, связанная с ним, занимает много времени и требует не одного месяца" , — отметил руководитель группы компаний Vičiūnai Group Шарунас Матийошайтис.

На данный момент компания остановила все инвестиции в производство, логистику и торговлю, спонсорские и маркетинговые кампании, закупки сырья для завода в Калининградской области.

"Никакие продукты из России в ЕС не ввозились и не ввозятся" , — подчеркнули в Vičiūnai Group.

В компании добавили, что сейчас производство ведется с использованием сырья, приобретенного еще до начала войны в Украине, и «только для того», чтобы рассчитаться с поставщиками и финансовыми партнерами в Европе.

"Сырье было заказано еще до начала агрессивной войны России в Украине, а это почти 200 морских контейнеров, которые мы развернули назад, и в Россию они не попали" , — добавили в компании.

Сейчас компания ведет интенсивные переговоры с потенциальными покупателями бизнеса в РФ.

Ранее производитель товаров для дома Procter&Gamble допустил, что не сможет работать на российском рынке из-за санкций, ограничений в отношении финансовых учреждений, проблем с поставками и денежно-кредитного контроля.