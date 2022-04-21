Луганская ОВА: Рубежное остается под контролем Украины

Российские войска пытались закрепиться в западной и северо-западной части Рубежного, однако потерпели неудачу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что РФ сообщает о якобы "освобождении Рубежного".

"Генштаб Украины отметил, что на 56-й день враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел поражение" , - написал Гайдай.

Это уже третье подобное "освобождение" оккупантами Рубежного, исходя из российских сводок.

"Впервые этот населенный пункт "перешел под контроль" захватчиков 1 марта. Затем 18 марта российская пропаганда вновь отчиталась об "освобождении" Рубежного и даже его "зачистке" от ВСУ. Однако 20 марта мы эту информацию опровергли. Вчера иностранные журналисты посетили Южный район Рубежного и также убедились во лжи России" , - написал глава ОВА.

Он допустил, что в ближайшее время пропаганда России снова может отчитываться о четвертом победном "освобождении" Рубежного.