Премьер Хорватии заявил, что прекращает все контакты с пророссийским президентом

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем.﻿ Об этом, со ссылкой на Euractiv, сообщает Европейская правда.

"Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с политической партией, правительством и многими из нас в отдельности" , – сказал Пленкович.

Его заявление прозвучало после того, как Миланович утверждал, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой.

Премьер также обвинил Милановича в том, что он манипулятор и вандал и "человек с пророссийскими взглядами".

"Я не знаю, является ли он их агентом или нет, однако ущерб, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, огромен" , - сказал Пленкович.