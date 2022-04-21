Премьер Хорватии заявил, что прекращает все контакты с пророссийским президентом
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что прекращает все контакты с президентом Зораном Милановичем. Об этом, со ссылкой на Euractiv, сообщает Европейская правда.
"Мы не намерены встречаться с ним в формате Совета нацбезопасности. Мы не собираемся встречаться с ним лицом к лицу, однозначно. Мы не собираемся тратить время и иметь физический контакт с кем-то, кто может таким вульгарным и возмутительным образом обращаться с политической партией, правительством и многими из нас в отдельности", – сказал Пленкович.
Его заявление прозвучало после того, как Миланович утверждал, что партия главы правительства HDZ связана с бывшей югославской секретной службой.
Премьер также обвинил Милановича в том, что он манипулятор и вандал и
"человек с пророссийскими взглядами".
"Я не знаю, является ли он их агентом или нет, однако ущерб, который он нанес Хорватии во внешней политике за последние два месяца, огромен", - сказал Пленкович.
"Пока действует это правительство, ни один министр не будет с ним ездить, организовывать общие встречи и конференции. Мы будем его бойкотировать", - добавил Пленкович, сказав, что Миланович перешел черту, заявив, что вся партия и правительство - бандиты.