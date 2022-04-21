Зеленский: вера в результат переговоров между Украиной и РФ теряется

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем вера в результативность переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией теряется. Об этом, ссылаясь на BFMTV, сообщает Новое время.

"С каждым днем, с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера в то, что будет результат в наших переговорах, теряется", – сказал Зеленский в интервью французскому телевидению.

По его словам, на сегодняшний день официально украинская делегация разговаривает с российской.