Зеленский: вера в результат переговоров между Украиной и РФ теряется
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с каждым днем вера в результативность переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией теряется. Об этом, ссылаясь на BFMTV, сообщает Новое время.
"С каждым днем, с каждой Бучей, с каждым Мариуполем, с каждой такой Волновахой желание и вера в то, что будет результат в наших переговорах, теряется", – сказал Зеленский в интервью французскому телевидению.
По его словам, на сегодняшний день официально украинская делегация разговаривает с российской.
"На сегодняшний день официально наша делегация разговаривает с российской делегацией, и мы в принципе за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров России и Украины. Потому что на уровне лидеров можно приостановить эту войну. Поэтому пока так", – сказал он.