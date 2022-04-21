Гетманцев: экономика Украины уже адаптировалась к военному положению

Экономика Украины уже адаптировалась к военному положению. Расходы на армию и военно-промышленный комплекс должны быть существенно увеличены, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отметил депутат, сегодня абсолютный экономический приоритет - это армия, абсолютный приоритет - это военно-промышленный комплекс.

"Мы должны увеличить минимум вдвое расходы на армию даже после победы" , - написал он.

Гетманцев очертил приоритеты и первоочередные шаги в экономике во время войны, состояние государственных финансов и налоговой системы сейчас.