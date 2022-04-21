Парламент Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку вторжения РФ в Украину

Сейм Латвии во втором чтении принял поправки к закону предложенные Минюстом. Теперь гражданства будут лишать лиц, поддерживающих российское вторжение в Украину, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Внесение поправок в закон "О гражданстве" обосновано тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины" , - говорится в сообщении.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один парламентарий выступил против.

Новая редакция закона предусматривает, что гражданство Латвии может быть лишен человек, который оказал значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю.

Также гражданства могут быть лишены те лица, которые принимали участие в таких деяниях.

Предусмотрено, что информация о факте совершения заинтересованным лицом любого из указанных действий будет предоставлена учреждениями госбезопасности.

Стоит отметить, что гражданство могут отобрать только тех, кто имеет двойное. То есть те лица которые имеют только гражданство Латвии, не будут его лишены.