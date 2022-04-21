Донецкая ОВА: оккупанты пытались прорваться на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении российские войска попытались прорвать украинскую оборону, но потерпели неудачу. В самом городе российские снаряды за сутки повредили несколько жилых домов, сельхозпредприятие и медицинское учреждение. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В последние сутки российские войска ведут обстрелы по мирному населению вдоль всей линии фронта, наиболее активно – на Марьинском, Авдеевском, Очеретинском и Торецком направлениях.

Также вчера перебили газопровод и линии электроснабжения – к вечеру подачу электричества уже возобновили, сейчас продолжаются работы по возобновлению поставок газа.

В Очеретино повреждены дома и перебиты электросети.

В Марьинской громаде под обстрелами Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Повреждено электроснабжение, специалисты работают над восстановлением.

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На Торецком направлении под огнем "Градов" Нью-Йорк и близлежащие села. Есть поврежденное жилище, но, к счастью, без пострадавших.

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