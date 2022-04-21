Зеленский: РФ использовала вакуумные бомбы в украинских городах
Россия массово использовала в войне против Украины вакуумные бомбы, а применение химического оружия проверяется. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV, сообщает Новое время.
"Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ. Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они его использовали. Но прежде всего — факты", — пояснил он.
Зеленский добавил, что использование запрещенных вакуумных бомб в украинских городах доказано.
"Что касается вакуумных бомб запрещенных, они их использовали, начиная с Харькова, и в других городах — этих примеров уже много. Там нечего доказывать, там уже все доказано", — резюмировал украинский президент.