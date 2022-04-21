Зеленский: РФ использовала вакуумные бомбы в украинских городах

Россия массово использовала в войне против Украины вакуумные бомбы, а применение химического оружия проверяется. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV, сообщает Новое время.

"Используются разные бомбы. Мы проверяем использование химического оружия со стороны РФ. Мы выступаем как люди справедливые и базируемся на фактах. Профессионалы, специалисты должны взять образцы, и когда будут доказательства, мы покажем, какое химическое оружие и где они его использовали. Но прежде всего — факты" , — пояснил он.

Зеленский добавил, что использование запрещенных вакуумных бомб в украинских городах доказано.