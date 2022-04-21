OMV: Австрия отказалась от российской нефти

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Австрия перестала получать нефть из России, сообщает УНИАН.

Об этом пишет Kronen Zeitung.

Представитель австрийской нефтегазовой компании OMV заявил, что страна всегда закупала небольшой объем российской нефти.

"Покупка нефти в России всегда была очень низкой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка" , - сказал он.

По данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной промышленности, импорт из России составлял около 7,8%.

Важнейшим поставщиком нефти в Австрию уже много лет является Казахстан, доля импорта которого составляет 38,9%. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

Ранее в Австрии заявили, что смогут отказаться от российского газа, вероятно, через несколько лет.