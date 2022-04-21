Мэр: вблизи Мариуполя найдена 30-метровая братская могила
Вблизи Мариуполя обнаружена новая братская могила, в которую оккупанты грузовиками свозят тела погибших мирных жителей города. Об этом в четверг, 21 апреля, в эфире телемарафона UAРазом рассказал мэр города Вадим Бойченко, сообщает Корреспондент.
По словам Бойченко, массовые захоронения российские захватчики проводят возле поселка Мангуш в 20 километрах от Мариуполя. Местные жители сообщили, что российские военные вырыли братскую могилу длиной 30 метров.
"И грузовиками привозят тела, которые пытаются там скрыть", – отметил мэр.
По его словам, оккупанты проводят в городе так называемую "зачистку "среди госслужащих и муниципальных работников, оставшихся в Мариуполе.
"Куда-то их вывозят. Мы считаем, что за решетку – там их допрашивают, применяют пытки и т. д. И есть информация, что все военные преступления, имеющие признаки геноцида, они прячут. Например, в таких братских могилах", – предположил городской голова.