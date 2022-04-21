Мэр: вблизи Мариуполя найдена 30-метровая братская могила

Вблизи Мариуполя обнаружена новая братская могила, в которую оккупанты грузовиками свозят тела погибших мирных жителей города. Об этом в четверг, 21 апреля, в эфире телемарафона UAРазом рассказал мэр города Вадим Бойченко, сообщает Корреспондент.

По словам Бойченко, массовые захоронения российские захватчики проводят возле поселка Мангуш в 20 километрах от Мариуполя. Местные жители сообщили, что российские военные вырыли братскую могилу длиной 30 метров.

"И грузовиками привозят тела, которые пытаются там скрыть" , – отметил мэр.

По его словам, оккупанты проводят в городе так называемую "зачистку "среди госслужащих и муниципальных работников, оставшихся в Мариуполе.