Данилов: ВСУ в Попасной уничтожили отряд ливийцев и сирийцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Луганской области вооруженные силы Украины уничтожили отряд ливийцев и сирийцев, сообщает Новое время.

"У нас есть сегодня фотографии именно этих людей, которые были уничтожены в городе Попасная Луганской области.﻿

Сложно сказать, какие они вояки. У нас другие климатические условия. И война, должно быть, другая. Думаю, что они не совсем ожидали того, что здесь увидели" , - сказал он.

Данилов добавил, что отряд был уничтожен полностью, в нем было около 20-25 человек.

В то же время, он отметил, что сейчас сложно оценить, сколько российских наемников из других стран "бродит по территории Донецкой, Луганской областей, которые были частично оккупированы с 2014 года".